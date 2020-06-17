藝人謝祖武獲悉創世基金會受疫情影響，活動停辦，服務經費大幅銳減，今（17日）上午，化身創世植物人家庭的「撐舟勇士」，至新店安養院為院民鄒先生慶生，院方也邀約鄒先生家屬到場參與，現場氣氛溫馨感人；同時，呼籲大眾支持1650（一路有您），接力撐舟，陪伴植物人及其家庭過難關。

愛心大使謝祖武日前得知院民鄒先生的生日在即，貼心帶著蛋糕，與鄒先生家屬到場一同慶祝。因鄒先生的女兒已多月未能探望爸爸，她除了感謝謝祖武貼心準備生日蛋糕，也親手寫下生日卡片，並逐字逐句唸出對爸爸滿滿的思念及謝意，現場溫馨感人。

身為人父的謝祖武表示，只要家中有一人倒下，全家都累，任何長期照護的人力及花費，都足以壓垮一個家庭，希望社會能夠重視長照議題，有錢出錢，有力出力，幫助弱勢植物人家庭，重返生活軌道。

創世新店院院長張淑娟表示，創世服務的植物人個案年齡多落在40至60歲之間，且男性比例居多，更有超過一半的身分是父親，當爸爸因疾病或意外突然倒下，需要有人當植物人及其家庭在逆流中的「撐舟勇士」，助植物人家庭回歸正軌。盼望企業及民眾一棒接一棒，每月1650元，一路有您，為植物人家庭撐舟。愛心專線（02）8667-6515分機29。

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