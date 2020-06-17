日環蝕即將在本周日（21日）登場，觀測當天會不會下雨？天氣粉專「台灣颱風論壇」指出，在「沿海」地區觀測最佳。（摘自台灣颱風論壇｜天氣特急）

令天文迷引頸期盼的天文奇景，有「上帝的戒指」之稱的日環食即將在本周日（21日）登場，這次難得在台灣可欣賞到完整日環食過程，全台各地也能見到覆蓋率超過92％的日食景觀，錯過就是下輩子。觀測當天會不會下雨？天氣粉專「台灣颱風論壇」指出，在「沿海」地區觀測最佳。

台灣難得可觀測天文奇景日環食，下次還想在本島看見就要等到2215年，這畢生難逢的機會天公也很作美，「台灣颱風論壇」指出，原本被預測會影響日環食當日天氣的滯留鋒面，所幸被卡在遙遠的北方，全台可見日食積率持續上升中！

不過受到西南季風的影響，中午過後，就在看日食的時段，靠近丘陵山地的區域，可能會轉陰偶雨！因此，颱風論壇表示，「靠海的區域，才是最適合看日食的地方！」

颱風論壇指出，位在環食帶的澎湖北側、金門及雲林嘉義沿海地區，在晴天看到日環食的機率偏高，雖然中南部沿海早上可能會有短暫雨，但不會影響下午的觀測；若在雲嘉南內陸平原、市區、以及全台山區觀測的民眾，建議可以查看「衛星雲圖」跟「雷達回波」來觀察午後對流怎麼發展，盡量到無雲遮蔽的地方觀測；在花東交界的民眾則要注意不能距離山太近，當心太陽會被山擋住。

(中時電子報)