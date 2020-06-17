全球疫情大流行已促使更多跨國企業計劃將供應鏈撤出大陸。瑞銀對全球企業首席財務官(CFO)所做的調查顯示，在大陸擁有製造業務的跨國企業中，有76%希望至少把部分產能遷出大陸，可能導致大陸出口額損失7,500億美元。

共有超過450位企業CFO接受調查，其中有34%表示，他們公司在大陸有製造業務。調查亦顯示，並非只有美國企業想將產能遷出大陸，85%總部位於北亞的公司，以及60%大陸廠商也表示，他們計劃從大陸至少遷出部分產能。若將這3部分合計，代表大陸每年2.5兆美元的出口額中，有30%可能會被遷走，總值高達7,500億美元。

瑞銀表示，自2000年代初期以來，大陸在全球出口中所佔的比重已升了10個百分點至14%左右，遠高於美國、德國和日本，未來可能出現金額龐大的再平衡狀況。

在接受調查的公司當中，有92%的醫療保健公司和89%的消費必需品公司，已將產能遷出大陸或計劃這樣做。與工業(69%)和材料(57%)製造商相比，科技業(80%)和非必需消費品(76%)製造商，更有可能遷出大陸。

接受調查的美國公司中有82%表示，他們希望將產能帶回美國，同時還考慮在加拿大(38%)、日本(29%)和墨西哥(23%)設廠。

調查顯示，對北亞和大陸企業而言，最希望將產能移到日本，故日本可能是供應鏈轉移的「最大受惠者」，其次是越南和美國。

(中時電子報)