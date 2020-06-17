三三會理事長許勝雄17日表示，台灣作為許多企業的運籌中心，目前出入境都需要管制14日，這對企業營運造成了一定的困難，因此，期盼政府能針對商務人士，將返國後的自我隔離時間縮短。許勝雄認為，以台灣的防疫能力、條件與守法意識，應可將自我隔離時間縮短，政府也應該努力找到拚經濟與防疫之間的平衡點。

面對近期不少台商希望能盡快返回大陸，並縮短進出國門後的隔離時間，許勝雄在三三會例會前表示，原先希望商務人士返國後的自我隔離時間可縮短到2、3日，政府則堅持要5日，但不論如何，這多少可以降低對台商的影響。許勝雄嘆，「疫情捉摸不定，經濟與防疫間尺度的拿捏，對於各國政府來說相當頭痛，真的是兩難。」

對於後疫情時代的兩岸關係，許勝雄則認為，因為兩岸都有各自的任務要進行，因此雙方的衝突性將縮小，反倒是中美爭霸從貿易、科技一路延伸到金融領域，對業界來說，最擔心的是中美爭霸會不會把台灣拉下去，「台灣如何在中美間找到自我定位，是我們未來要考慮的問題。」

(旺報 )