外貿協會董事長黄志芳近三年協助廠商進行數位化轉型，加速帶動產業發展與創造新契機，特別規畫執行「中小企業數位轉型工作坊」。17日攜手台南市政府、嘉義市政府與嘉義市工商發展投資策進會以及微軟團隊，前進台南與嘉義辦理分享及探討數位領航者的數位轉型策略與方法，並瞄準台南與嘉義的主要產業分享數位轉型經驗，共吸引超過230家台灣中小企業到場參與。

外貿協會董事長黃志芳指出，疫情改變了全球企業營運、產業供應鏈、生產與行銷方式等，2個月內全球數位轉型速度相當於過去的2年，台灣中小企業轉型速度攸關未來10年的競爭位置與存續。外貿協會也在過去3年以數位轉型為目標，才能在疫情之初推出各式各樣的線上服務，包括剛上線的「防疫國家館」，即是以英文平台向全球分享台灣防疫模式與推介台灣優質防疫產品，並推出線上專業展、論壇、新產品發表會、視訊洽談等；貿協所營運的台灣經貿網也接受經濟部委託執行的7千萬新台幣經費，推出「強化數位貿易及電子商務措施」，要協助3千家台灣中小企業掌握數位商機。

台南市長黃偉哲表示深感數位轉型對於在地企業的重要性，力促此活動南下辦理，到場為中小企業打氣支持，並派員介紹台南市數位轉型政策，以提升中小企業競爭力。

對於台南關心的智慧製造議題，與談人臺灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成表示，中小企業應透過數據資料線上化與數位化，將其轉化為核心價值；台灣微軟合作夥伴暨商務事業群林劍福總經理則認為，數位轉型的重點在於轉型，建議企業必須加強數位行動力、敏捷力（建構一致化數據平台）及洞察力（賦予企業更多決策分析能力）。

而嘉義市長黃敏惠表示，嘉義生活圈人口密度高、發展潛力大，感謝外貿協會黃董事長來到嘉義為在地業者帶來數位轉型的契機。

林聰明沙鍋魚頭、新北平婚宴餐廳副總經理吳柏融則指出，疫情造成其業績呈斷頭式影響，客人不來，反迫使其主動出擊，架設網站外送10種菜色精緻飯盒，首日即創下1200客便當銷售業績，更利用數位行銷方式，打開台灣啤酒鴨全球宅配市場。據了解，家族式經營的林聰明沙鍋魚頭橫跨4個世代，由傳統轉至數位經營，引發世代衝突，所幸新世代一直思考下一個路口遇到的問題，堅持於去年加入外送平台，也據以優化送貨動線、菜單及停車問題，藉由官網推出嘉義美食地圖集客，並導入電子支付、排隊系統、自動結帳系統，並強調老客戶的維護比開發新客戶更有效率，也積極利用大數據內化為有溫度的服務，也獲得老客戶口耳相傳帶來更多的新客源。

此數位轉型領袖列車將繼續南下，下一站開往新南向國家，將於20日針對新南向台商的產業特性，邀請資策會、研華科技、訊連科技、集市雅等數位轉型專家，盼能點燃海外台商企業數位轉型的引信。

(旺報 )