全球疫情肆虐，金融市場衝擊劇烈，面對嚴峻疫情，Nasdaq發起支持抗疫活動，聯合合作夥伴於其總部Nasdaq Tower刊登支持標語，繼元大證券、元大投信、元大期貨、國泰投信、富邦投信後，元富證券於台灣時間6月17日也躍上紐約時代廣場Nasdaq Tower電視牆面，透過暖心標語，向抗疫英雄致敬。

元富證券表示，新冠肺炎疫情持續於全球延燒，影響層面不單局限於經濟與金融，醫療體系乃至人民心理狀況皆遭受嚴重打擊。元富證券應全球第二大證券交易所那斯達克之邀，於其紐約總部外的電視牆刊登抗疫標語，關懷前線醫護及研究人員，並鼓勵所有人民為保持正向積極精神，一起完成世界衛生組織「Flatten the Curve（拉平疫情曲線）」的目標。

元富證券與那斯達克合作，於去年12月31日推出「元富亞洲高股息ETN」，追蹤「那斯達克亞洲（日本除外）高息股票淨報酬指數」，該指數由那斯達克公司編製，以那斯達克亞太（日本除外）指數成分股為母體，選取流通量調整市值至少兩億美元，且三個月平均單日交易額至少50萬美元、至少連續三年配發股息成長（按除息日計）之個股，目前指數成分股共172檔。投資地區涵蓋低波動、高殖利率的亞太地區（日本除外），一次滿足海外投資需求，且元富亞洲高股息ETN為台幣計價、毋須換匯，讓投資人能夠更便利地投資亞太地區。

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