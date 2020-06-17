大陸近期包括廣州市、濟南市、四川省、重慶市等地陸續頒布直播電商扶持政策，並將電商直播主納入人才政策中。像廣州市花都區就直接祭出最高50萬元（人民幣，下同）的購房補貼；另外，對於在境內上市的直播企業也將給予1000萬元獎勵。

以廣州市花都區為例，針對企業，在直播電商資金扶持工程方面，花都區將推動基金孵化區內直播基地、直播公司、網紅直播培訓等產業，助力直播電商產業高質量發展；另外，對於在花都區境內主板、中小企業板、創業板上市的直播電商企業，給予1000萬元獎勵，對在境外資本市場上市的直播電商企業，給予800萬元獎勵。

對於個人，花都區還鼓勵企業培養和引入各產業直播主，若為四上企業年帶貨量逾1000萬、2000萬、5000萬元以上，且在知名平台粉絲量超過50萬的優秀網紅、直播主，將分別給予10萬、30萬、50萬元的購房獎勵，優先享受人才公寓、入戶指標、子女入學等人才政策；另外，若能獲選年度「花都網紅」，將給予按市價70％租購人才安居用房的獎勵。

其它地區像濟南則擬培訓1萬名以上直播電商帶貨網紅達人，實現線上線下成交額1800億元；此外，四川省、重慶市也計畫培訓1萬名直播帶貨達人。

(旺報 )