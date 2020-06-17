大陸國務委員兼外交部長王毅今日與印度外交部長蘇杰生通電話。

王毅表示，15日晚間，印方一線邊防部隊打破雙方軍長級會晤所達成的共識，在加勒萬河谷，再一度跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊陸方官兵，引發激烈衝突，造成人員傷亡。

王毅表示，印軍的行徑嚴重違背兩國有關邊境問題達成的協議以及國際關係基本準則，並向印方表示強烈抗議。王毅稱，陸方要求印方對此進行調查，對相關人士嚴懲，並管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不得再發生。同時重申陸方維護領土主權的意志。

王毅強調，大陸與印度雙方相互尊重、相互支持才符合兩國的長遠利益；相互猜忌、衝突，將違背兩國人民的根本願望。雙方應按照兩國領導人達成的重要共識，加強溝通協調，共同維護邊境地區和平與安寧。

蘇杰生也表達了印方的立場，他稱，印方願從兩國關係大局出發，同陸方落實兩國領導人共識，通過對話和平解決邊境地區爭端，緩和邊境地區緊張局勢。

雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守雙方軍長級會晤達成的共識，盡快使現地局勢降溫。

(中時 )