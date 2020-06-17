吃東西，不小心咬到嘴側的肉，這宛如一大酷刑，有人塗抹口內膏，減輕疼痛，但也有網友提出另類天然療法，口含洋蔥來治療口腔潰瘍。對此，專家指出，這毫無根據，如果含著洋蔥，還可能造成黏膜受損。

新光醫院口腔顎面外科主治醫師呂邁表示，口腔潰瘍的原因有很多種，臨床觀察以外傷性居多，例如，不小心咬到臉頰內側的肉，也有人因為戴上不合適的牙套，而導致破皮，出現傷口。

呂邁指出，如果是外傷性的口腔潰瘍，建議塗抹口內膏，能有舒緩疼痛效果，或是保持局部乾淨，約在1周內就會自行痊癒，但如果持續潰瘍超過2周，就應該就醫，恐有可能是口腔癌。

至於口含洋蔥，呂邁則不建議，因為口含洋蔥對於緩解口腔潰瘍並無幫助，而且洋蔥具有刺激性，直接將洋蔥貼於口腔黏膜，還可能會造成黏膜受損。

食藥署則提醒，口腔潰瘍原因多元，勿隨意相信偏方，如有以下情況，請儘速就醫：（1）因為口瘡而引發高燒；（2）潰瘍擴散或感染情況變嚴重；（3）依照自我照護辦法後依然無法控制疼痛；（4）傷口超過1周未完全痊癒。

此外，口腔潰瘍時，應保持口腔衛生，多吃溫和、冷涼等食物，避免吃到辛辣食物如辣椒、咖哩、洋蔥、大蒜、蔥等食物刺激口腔潰瘍，造成疼痛加劇。

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(中時電子報)