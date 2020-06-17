國民黨主席江啟臣昨天在臉書發文聲稱，「過去馬英九政府對於釣魚台主權的捍衛不遺餘力」；民進黨發言人廖泰翔表示，「江主席你這樣的說法，不但與事實有明顯出入，好像也『衝康』到馬英九總統。」

廖泰祥指出，事實上，根據統計，2012年6 月到2016年5月，國民黨執政時期，台灣漁民在釣魚台水域作業，不僅受到日方公務船干擾64 次，更遭到扣押18次。2016 年6月到目前，因為民進黨政府與日方溝通、談判得宜，漁船受到扣押為0次，漁民都能正常作業。

賴泰祥說，據今天國際媒體揭露，中國大陸公務船已經連續64天闖入釣魚台周邊水域，這樣的行為，不僅是引發改名風波的主因，也嚴重衝擊區域的穩定。換言之，今天也是江啟臣主席對中國這種破壞區域穩定的作為，悶聲不響的第64天。

賴泰祥反問，身為國際政治學者的江啟臣主席，面對區域間這種單邊行為的威脅，「你唯一的對策，難道只會批評自己的政府『媚日』嗎」。

(中時 )