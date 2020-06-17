因應客委會7月將推出800元客庄電子旅遊券，桃園加碼發放「千個客家福袋」，每份價值200元以上，限量1000份，讓民眾能遊桃園、拿福袋。（蔡依珍攝）

因應客委會7月將推出800元客庄電子旅遊券，桃園加碼發放「千個客家福袋」，每份價值200元以上，限量1000份，讓民眾能遊桃園、拿福袋。（蔡依珍攝）

搶三倍券商機！繼200換400元夜市券、500元電子旅遊券後，桃園市長鄭文燦17日在市政會議再宣布加碼方案，憑500元的三倍券可買2張、市價800元的桃園國際棒球場內野全票，購買運動中心課程還能打7折，因應客委會的800元客庄電子旅遊券，也將加碼發放1000個客家福袋，全力拚振興。

為搶「振興三倍券」商機，桃園各局處共推出10個加碼方案，包括經發局的夜市券加倍送、觀光工廠1.5倍購、商圈加碼包，觀旅局的市民限定電子旅遊券、住一晚送一日遊，文化局的藝文電影表演半價購，交通局的大溪復興交通券，桃捷的仲夏票買一送一、滿額抽，體育局的體育振興方案等。

體育局副局長房瑞文解釋，憑500元的紙本三倍券，可買到棒球場價值800元的2張內野全票，滿千再送300元；憑三倍券到桃園、中壢、平鎮、蘆竹、南平運動中心與蘆竹羽球館，可享運動課程7折優惠，另也啟動桃園運動卡計畫，持愛心敬老卡到13間市有場館門票免費、一般市民卡門票半價。

客家局副局長戴興達也因應客委會7月推出的「369浪漫客庄800元電子旅遊券」，加碼推出1000個市價200元以上的福袋，只要到桃園客家文化館出示客委會電子消費券的消費證明，配合入園實名制就能抽3款福袋，客語撲克牌、相機造型USB隨身碟、桐花祭山神抱枕等好禮免費送，鼓勵遊客來桃園客庄旅遊。

觀旅局長楊勝評表示，市民限定的500元電子旅遊券已於6月1日完成網站架設，持續招募合作店家，並研商500元電子旅遊券全額使用的特殊優惠，像是桃園喜來登酒店主打用餐75折、南方莊園渡假飯店500元可享用價值1188元的戶外BBQ自助餐，郭元益糕餅博物館500元可享用價值960元幸福摩天輪手作體驗和一起吃飽點HOK日嚐食光。

楊勝評說，在縣市旅遊互惠方面，將持續與其他縣市共同推出旅遊互惠方案；「來桃園住一晚，加贈免費一日遊」優惠方案已規畫6條路線及相關景點，都有2特色景點、1觀光工廠和五星餐盒；「桃園市安心旅遊行程建議」也已規畫經典行程及季節限定行程各4條，後續將加強宣導所有旅遊路線及相關內容。

經發局長郭裕信表示，結合13個商圈推出消費振興三重加倍送「催步Go(Triple GO)方案」，7月15日起到商圈特約店家，可享買一送一等折扣，滿200元贈抽獎券，上網登錄抽Switch Lite、Beats藍芽耳機、生鐵鍋等，滿300元再抽電動機車、筆記型電腦、智慧型手機及三倍券2萬元等，預計9月公開抽獎。即日起至11月除了線上活動、優惠促銷抽獎與主體活動外，也有商圈特色小旅行、戶外遊程等多元活動，8月14至15日在桃園區藝文一、二街舉辦「2020滷客迷」，規畫各式表演及親子互動遊戲，適合全家共遊，歡迎民眾前來遊逛。

郭裕信提到，為促進桃園經濟、民眾消費及推展旅遊，後續經發局也將邀集各局處召開會議，著手盤點重要旅遊行事曆及亮點活動，以利整體行銷。

(中時 )