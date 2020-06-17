台南市政府觀旅局17日宣布，已向中央爭取，將載客小船、觀光管筏納入紓困對象。同時，風景區委外廠商也得視受疫情影響程度，享有租金減免優惠。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，過去有不少立委質疑，中央推出的紓困方案，獨漏載客小船、觀光管筏及風景區委外經營業者。台南市政府觀旅局17日表示，考量業者經營困境，已向中央爭取載客小船月領2萬元補助，最高可領3個月。風景區委外廠商則可視情況減免租金，觀光管筏補助也已擬定方案，由中央核定中。

南市觀旅局表示，過去礙於紓困條例無法適用，業者經營困難，經積極爭取後，交通部航港局已將「載客小船」列入補助範圍，包括駕駛、助手每月可領2萬元補助，最長領3個月。另外針對「觀光管筏」業者，交通部航港局也已擬出紓困方案，並報院核定。

至於風景區委外業者受到疫情波及，是否也有紓困可領？觀旅局長郭貞慧指出，將檢視風景區委外業者所受影響嚴重程度，提供相對應紓困方案。郭貞慧舉例，如雙春濱海遊憩區因疫情影響，第1季遊客數下滑34％、營業額減少近5成，經市府專案簽准，可減收受災害月份（2-4月）租金及相關權利金。

郭貞慧還說，安平遊憩碼頭委外業者經營一、二樓餐廳，在考量契約精神下，也主動專案簽核延長契約3個月，不再另收租金。另，甫於5月底開始試營運的船屋委外經營廠商，因考量疫情間營運及招商時程受影響，預計延後正式營運時程至10月，試營運期間也得免收租金。

台南市長黃偉哲表示，市府爭取各項紓困措施，盼積極協助業者，共度疫情難關。

(中時 )