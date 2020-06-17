新加坡藝術家徐家輝最新作品《超自然神樂乩》，從亞洲地區的神明文化取材，圖為17日記者會演出畫面。（陳怡誠）

當三太子打電動、畫煙燻妝，會是什麼模樣？新加坡藝術家徐家輝最新作品《超自然神樂乩》，從亞洲地區的神明文化取材，包括台灣三太子、越南道母與長白山薩滿，集結不同宗教文化，展現多元創意，將在台首演。

舞作裡可看見舞者詮釋乩童起乩的狀態，還有打電動、畫妝、玩抖音，徐家輝表示，透過作品想探討，「在不同宗教裡的乩身文化，到底是人在跳舞，還是神在跳舞？」

為了更了解台灣的宗教文化，徐家輝參加大甲媽祖、白沙屯媽祖繞境活動，並到各地宮廟，了解乩身起乩的過程，他觀察，「起乩有一種出神的狀態，這也是這次舞者會揣摩的地方。」

徐家輝1979年出生於新加坡，畢業於英國倫敦皇家藝術學院設計互動碩士。近年他探索亞洲舞蹈面貌，訪談84位亞洲地區的編舞家、舞蹈工作者，了解不同國家對舞蹈的思考，完成作品《軟機器》，同時他另一部作品《極黑之暗》，則是探討日本舞踏大師土方巽的舞踏藝術內涵。

《超自然神樂乩》將呈現〈哪吒〉和〈翁鋼〉兩段落，其中的〈哪吒〉為舞者揣摩三太子跳舞。〈翁鋼〉指的是西伯利亞人的祖靈，是徐家輝到長白山的薩滿村取材，觀察當地的薩滿巫師如何跳舞，編創成舞作，舞者演出時，身上將穿戴感應裝置，轉化成視覺畫面，現場投影在螢幕上。

(中時 )