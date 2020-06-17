近期，大陸疫情不若先前嚴重，房企與供地活動開始活躍。杭州、鄭州、徐州等地16日同日進行土地出讓活動，其中，杭州當日竟出讓5個地塊。近段時間以來，為了盡快恢復土地市場，一二線城市普遍加大了土地供應力度。

當前，房企融資壓力有所緩解，由於市場中優質土地供應較多，同時基於自身補充庫存的需求，當前房企拿地仍然較為積極，在此背景下，大陸一二線城市土地市場熱度走升。

據中原地產研究中心統計數據顯示，截至6月上旬，全大陸土地市場持續升溫，北京與杭州、上海等城市土地出讓金額都突破了千億規模，受監測的50大城市土地收入合計達到1.8兆，按年上漲11％。

以南京為例，以132億（人民幣，下同）總價，集中掛牌10宗包含住宅用地屬性的地塊，若干地塊將按「限房價、競地價」方式出讓；值得一提的是，南京市今年以來，住宅用地供應力度已經創近5年新高；同時，由於出讓地塊區位優越，在多宗高價地的帶動之下，前5個月南京土地出讓金漲勢迅猛。

克而瑞地產研究中心研究員馬千里分析指出，重點一二線城市土地回暖情況優於其餘城市，市場恢復速度更快，從前5月土地市場來看，廣州、南京、溫州、成都和福州等城市土地出讓金總額均上漲；尤其，是南京和廣州漲幅尤為明顯，成長率分別為157％和93％。

中原地產首席分析師張大偉分析認為，房企拿地積極性提高，多地再次出現高溢價率土地成交，特別是廈門等地再次出現總價百億規模的「歷史最高總價」地塊，使得土地市場熱度持續提升。

(旺報 )