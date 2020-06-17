疫情間，在酒吧群聚喝酒不安心，可到雲端喝酒？順應保持安全防疫距離，藝術家林人中策劃最新作品《島嶼酒吧：如果雲知道（無碼）》，在雲端開設酒吧，透過網路視訊，和觀眾互動、聊天，分享人生滋味，並隔空為觀眾調製專屬調酒。

《島嶼酒吧：如果雲知道（無碼）》是源於台北藝術節自2018年開始，每年在台北中山堂呈現的作品《島嶼酒吧》，觀眾進到空間，能和不同的藝術家談天，交換生命故事，藝術家會現場為觀眾特製調酒。今年因疫情爆發，各國藝術家無法來台，同時考量社交安全距離，特別改成雲端版。

林人中觀察，經歷這波疫情，人與人之間，透過線上溝通似乎真的漸漸取代面對面交流的方式，「這個作品讓觀眾隔著螢幕和藝術家聊天，看起來，其實有點孤單。」

《島嶼酒吧：如果雲知道（無碼）》的呈現方式是，在現場會有多台螢幕，觀眾進到空間，坐在螢幕前，戴上耳機，和另一端的藝術家視訊交流、聊天，此外，為了讓觀眾可以現場喝到調酒，藝術家也會在另一端，帶領觀眾調製自己的酒。

林人中表示，如此一來，觀眾能走進劇場親身參與，「不是坐在家裡和藝術家連線，但同時又不能真正地和藝術家見到面，可說是一場遊走在虛擬與真實之間的表演。」

(中時 )