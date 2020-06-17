外貿協會「中小企業數位轉型工作坊」17日前進嘉南開辦；貿協董事長黃志芳指出，新冠肺炎疫情改變全球企業營運、產業供應鏈、生產與行銷方式，2個月內全球數位轉型速度相當於過去的2年，台灣中小企業轉型速度應加速，攸關未來十年的競爭位置與存續。

黃志芳近三年領軍貿協推動數位優化至轉型創新經貿服務模式，即期廠商抓緊這股數位經濟浪潮，加速帶動產業發展與創造新契機，此次再度攜手台南、嘉義與工商發展投資策進會，分享及探討數位領航者的數位轉型策略與方法，計吸引超過230家中小企業現場參與，並透過貿協的Facebook粉絲專頁及YouTube頻道直播，讓更多有興趣瞭解的業者共同參與。

黃志芳強調，貿協在過去三年以數位轉型為目標，才能在疫情之初推出各式各樣的線上服務，包括甫上線的「防疫國家館」，即是以英文平台向全球分享台灣防疫模式與優質防疫產品，並推出線上專業展、論壇、新產品發表會、視訊洽談等；貿協所營運的台灣經貿網也接受經濟部委託執行的7千萬經費，推出「強化數位貿易及電子商務措施」，要協助3,000家中小企業掌握數位商機。

台南市長黃偉哲表示，台南以機械、汽車零配件、紡織、農產品加工等聞名，此次邀請在地優質企業包括台灣龍盟、大亞電線電纜、南良集團，共同探討數位轉型的重要性。對於台南關心的智慧製造議題，與談人台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成認為中小企業應透過數據資料線上化與數位化，將其轉化為核心價值。

嘉義市長黃敏惠則表示嘉義生活圈人口密度高、發展潛力大，深具地方產業發展特色，以服務業、農產品加工與食品為主，並邀請林聰明沙鍋魚頭、新北平婚宴餐廳副總經理吳柏融等當地業者帶出嘉義在服務業數位轉型案例與機會。

此數位轉型領袖列車將繼續南下，下一站開往新南向國家，於6月20日針對新南向台商的產業特性，邀請資策會、研華科技、訊連科技、集市雅等數位轉型專家，盼能點燃海外台商企業數位轉型的引信。

(工商 )