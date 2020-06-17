活躍於各大活動與廣告的凱渥名模陳郁安，2018年她出演周杰倫《不愛我就拉倒》MV後，被封為「J女郎」之一，今年3月和科技業老公登記結婚，沒想到才升格人妻，馬上順利有了愛的結晶，如今陳郁安懷孕3個多月，也即將迎接全新人生。

陳郁安因模特兒工作關係，過去穿過無數次婚紗，先前接觸蒂米琪 Demetrios bridal room婚紗後，就對NICOLE + FELICIA一直念念不忘，這回拍攝婚紗照，和老公一起選出共同喜愛的五套夢幻婚紗拍攝，地點則選在兩人都愛的白沙灣取景。

過去兩人曾在白沙灣咖啡廳邊聊天邊賞風景，是擁有許多回憶的地方，陳郁安擔心老公面對鏡頭不自在，拍攝前還特地教導老公，每天在家裡對鏡子拍照練習，但「臨時抱佛腳」也沒用，拍攝當天只好請老公放輕鬆，以聊天方式進入狀況，也因為這樣，老公終於體會到平常模特兒工作的辛苦與專業，讓陳郁安非常的欣慰與開心。

陳郁安坦言，尚未踏入婚姻錢也曾慌張過，幸運的是老公以結婚為前提交往，儘管兩人大部分時間都是在談遠距離戀愛，但結婚後彼此都非常的契合，蛻變成人妻的陳郁安表示正慢慢適應中，思考事情的角度也從一個人變成兩個人的事，「我們彼此很互相尊重，相處起來有一種默契」，面對生活瑣事，若每件事都看太重容易有摩擦，小倆口吵架時通常會等對方氣消，好好溝通釐清，道歉完就沒事了。

陳郁安和邱馨慧（Jill）都是凱渥夢幻之星第一屆的同學，擁有革命情感，當時陳郁安在台中，邱馨慧在高雄，當時每週都一起搭客運往返台北，只為了苦練台步、拍照跟化妝，這些努力終於讓她們站上了耀眼的舞台，在好姐妹大喜之際，邱馨慧親手設計新娘捧花，也寓意著接棒喜事的意涵，如今陳郁安懷孕3個月，這份突然的喜悅更讓小倆口又驚又喜，讓陳郁安緊湊的迎接人生的下一個課題。

陳郁安和老公日前赴白沙灣拍婚紗。（凱渥提供）

陳郁安穿深V婚紗秀出美胸。（凱渥提供）

名模陳郁安今年三月升格人妻。（凱渥提供）

陳郁安如今懷孕三個多月，夫妻倆對於新生命到來又驚又喜。（凱渥提供）

(中時 )