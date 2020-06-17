宜蘭縣、新竹縣、雲林縣與高雄市分別傳出當地養殖場蝦隻確診十足目虹彩病毒，已啟動防疫作業。防疫單位表示，這種病毒並非人畜共通疾病，不會傳染給人類，無須過度擔心。

中國大陸養殖甲殼類爆發十足目虹彩病毒疫情，農委會要求地方防疫單位對甲殼類養殖場展開調查。

宜蘭縣動植物防疫所表示，農委會今年6月針對全台篩檢，發現宜蘭頭城、五結有兩處養殖池的十足目虹彩病毒呈現陽性反應，染病面積約1.5公頃。縣府已將案例場採取移動管制措施，限制案例場漁獲進出及消毒清池復養輔導。

此外，針對未傳出病毒的養蝦場，將請漁業養殖及相關業者確實做好生物安全措施，包含人車進出管制，人員、交通工具及設備器械清潔與消毒。

防疫所表示，這種病毒目前沒有特效藥治療，養殖池也會造成嚴重損失，但病毒並非人與動物共通傳染，所以不會涉及食品安全；且宜蘭染病的兩蝦池目前都是「蝦苗」，並未流出至市面，民眾無須驚慌。

防疫所也說，這種病毒不排除是候鳥或是購入蝦苗本身就染上疾病所導致，目前已全力圍堵。

新竹縣家畜疾病防治所日前進行養蝦場疫情調查時發現，某處澳洲螯蝦養殖場感染十足目虹彩病毒，已進行銷毀作業。所長彭正宇今天指出，為防範疫情擴散，家畜所已進行移動管制，禁止場內水產養殖物移出場外。

彭正宇說，這次銷毀澳洲螯蝦約1207.2斤、蝦苗約2萬1060尾，將依農委會補償標準，蝦子每斤新台幣240元，蝦苗每尾1元補償。另外，將與農委會深入調查，以釐清病毒源。

新竹縣農業處長范萬釗表示，將協助養殖戶引進健康蝦苗，落實養殖池曬池、整池及消毒防疫工作；另外，養殖戶若發現有異常，也請隨時通報家畜所，進行檢驗。

雲林縣內有4處螯蝦養殖場，雲林縣動植物防疫所日前檢驗，發現位於莿桐鄉的一處養殖場感染十足目虹彩病毒，昨天啟動防疫機制，清除成蝦1321.054台斤及蝦苗89萬2752尾。

雲林縣動植物防疫所長廖培志今天告訴中央社記者，這處養殖場確定感染後，防疫所人員先在養殖池放入消毒劑，淨化水質，確保養殖池淨空後，病毒不會隨著池水四處傳播，蝦隻再全數送到化製廠銷毀。感染後的養殖場需要曝曬養殖池逾14天以上，確保無病毒殘留。

高雄市動保處今天證實位在田寮區一處螯蝦場經採檢送驗，發現十足目虹彩病毒呈現陽性，因為十足目虹彩病毒非法定傳染病，所以無法直接撲殺，動保處採價購方式送化製銷毀，數量約8台斤。

嘉義縣政府表示，縣內蝦養殖面積2632公頃，泰國蝦養殖50公頃，嘉義縣家畜疾病防治所已針對轄內6處白蝦及泰國蝦場進行疫情調查，經採樣送驗結果都呈陰性。

台南市動物防疫保護處副處長莊惟超表示，今年4月中國大陸沿海地區的蝦類養殖場，爆發十足目虹彩病毒疾病後，台南市在5月配合農委會防檢局檢測1場泰國蝦及8場白蝦，均未檢出病毒。目前配合中央持續進行監測採樣工作。

(中央社)