行政院長蘇貞昌晚間與新閣成員餐會，並替即將離開行政院的副院長陳其邁提早餞別。蘇揆期勉陳其邁補選順利，未來可以直轄市長身分列席行政院會。衛福部長陳時中及交通部長林佳龍則分別與陳其邁合唱歌曲，祝福陳其邁。陳其邁則說，希望有政府、會做事的香火能分到高雄。

蘇揆晚間設宴圓山飯店，陳其邁表示在餐會中表示，從2018敗選後，他跟蘇揆及交通部長林佳龍一起進入政府，從被譏諷為敗選者聯盟、到現在行政團隊得到民眾認同，並讓蔡總統高票連任，感觸良多。他希望帶著這一年多的行政經驗，要把「有政府、會做事」的香火分到高雄。

行政院發言人丁怡銘轉述，席間包括衛福部長陳時中與陳其邁合唱針線情，象徵這段防疫期間兩人合作無間，密密密。林佳龍則與陳其邁合唱「回鄉的我」，勉勵陳其邁返鄉服務。

他說，對於陳其邁要離開，蘇揆非常不捨，但體諒陳其邁對高雄的承諾，期許他能夠全力以赴，早日在行政院會中再看到他列席。

針對周五政院將宣布經濟部長沈榮津接任副閣揆，蘇揆傍晚到場時笑而未答，沈榮津也保持低調。

(中時 )