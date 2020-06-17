69歲的李伯伯，一天排尿20多次，超音波檢查，發現尿道卡了兩顆，共計１公分的結石。（烏日林新醫院提供／黃國峰台中傳真）

69歲的李伯伯，一天排尿20多次，就醫後才知是尿路結石，以膀胱鏡碎石成功取出結石。（烏日林新醫院提供／黃國峰台中傳真）

慘！每天尿20次以上，公務人員退休的李伯伯，最近一個月常常上完廁所就又想尿尿，一天至少要尿20至30次，嚴重影響社交生活，經烏日林新醫院檢查，原來是尿路結石，採膀胱鏡碎石治療，立刻減緩頻尿症狀，一個禮拜後就恢復正常了。

澎湖一名69歲的退休公務員李伯伯，近一個月來，常常上完廁所就又想尿尿，一次外出坐公車，沒多久又想上廁所，最後用寶特瓶救急，才沒尿濕褲子，本想應該是年紀大了，先忍著，直至近期來台灣本島與友聚餐，只要一坐下屁股就覺得刺痛，同時尿意頻頻，讓他如坐針氈，飯也不吃了，立刻就醫。

烏日林新醫院泌尿科醫師蕭惟中表示，經尿液檢查，顯示有潛血反應，超音波檢查，發現尿道接近攝護腺的地方，卡了兩顆紅豆大，共計１公分的結石；原來李伯伯20年前也曾尿路結石，因相對於當時有出現腰痛症狀，這次卻沒有而疏忽，經膀胱鏡碎石，成功夾出，立刻減緩頻尿症狀，初期有排出一些血尿，一個禮拜後就恢復正常。

蕭惟中表示，常見的頻尿原因包含膀胱過動症、攝護腺肥大、尿路結石、泌尿道感染及膀胱惡性腫瘤，李伯伯是結石在膀胱裡面滾來滾去，摩擦膀胱時會刺激膀胱黏膜，造成有尿意的錯覺，但去上廁所又會因石頭卡住尿道，導致尿沒幾滴。

烏日林新醫院提醒，夏季是尿路結石好發的季節，民眾如果自覺排尿次數變多，千萬不要以為頻尿只是小病，若是還有合併血尿、排尿疼痛，有可能是尿路結石在作祟，建議盡快至泌尿科就醫檢查，才能獲得妥善的處置。

(中時 )