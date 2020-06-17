桃園市長鄭文燦17日在防疫振興專案會議時宣布，考量疫情趨緩，桃園社區照顧關懷據點及巷弄長照站自下周一、6月22日起恢復據點共餐，但仍需遵守梅花座、不吃桌菜及保持社交距離等防疫新生活規範，也需注意環境通風，宣導用餐中避免交談，讓長輩透過共餐，逐漸恢復社會參與活動。

桃園居家隔離者累計共有2399位、居家檢疫者累計共有1萬7802位，數量多、相關作業相當辛苦，目前入境仍需進行居家檢疫管制，居家檢疫者仍持續增加，截至6月16日仍有1635位居家檢疫者，後續仍請民政局持續整備防疫物資並為里幹事等同仁加油打氣。

因應入境檢疫政策，目前民眾使用防疫旅館的比例持續增加，因應3家防疫旅館入住率即將達8成，鄭文燦也指示觀旅局啟動第4家防疫旅館，總客房數將增加至605房，滿足入境民眾的住房需求。

鄭文燦也捎來好消息，桃園市確診個案總數有53位，最後一位確診者17日出院，居家隔離列管人數也歸零，代表桃園市醫療體系在防疫工作交出漂亮成績，感謝各家責任醫院在防疫工作上並肩作戰，他提到桃園11家責任醫院收治確診病患共105人，占全國23.6％，其中部立桃園醫院收治60位、林口長庚醫院收治25位，特別感謝2家醫院擔負第一線醫療救治責任。

(中時 )