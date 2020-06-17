前高雄市長韓國瑜今(17日)歡度63歲生日，稍早他也在臉書透露自己的三個願望，分別是一願世界重拾清平、二願你我身體強健、三願人人心存正念、幸福快樂長相伴。而高雄市前新聞局長王淺秋也在臉書曬出團隊大合照，祝韓國瑜生日快樂。照片曝光後，立刻掀起熱議。

王淺秋除了祝韓國瑜生日快樂外，也用Hashtag寫下「榮辱不驚永遠歡樂的團隊」。而今天也是各局處首長特別從各地趕到雲林，一起為韓國瑜慶生，也表達對老長官的最大支持。

這篇貼文截至今晚20時許，已有2萬名網友按讚。不少人都留言寫下，「畫面上的團隊成員，都是『自己人』，看得好開心！」、「這張照片讓我感動」、「韓團隊單飛不解散，加油」。

而韓國瑜本人則是在臉書寫下，當年歲漸長，生日蛋糕不過是一盤卡路里和膽固醇，真正能甜進心裡的還是遠朋近友、手足親人、結髮牽手、膝下兒女與高堂父母；人道生日就是母難日，「老母一百歲，常念八十兒」。她更自嘲，「尤其生了一個像我這樣的兒子（最近又失業了），我媽絕對是養兒一百歲、長憂九十九的代表。」

(中時電子報)