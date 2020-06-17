根據美國媒體報導，4月美中貿易額增至397億元（美元，下同），比3月成長近43％，這意味著大陸重新成為美國第一大貿易夥伴。中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲表示，中美因貿易摩擦出現貿易額不正常下降，但兩國經貿合作的基礎還在，此次雙邊貿易額回升，正是此一基礎的體現。

先前受中美貿易戰影響，2019年上半年美國自大陸進口額年減12％，美國對陸出口下降19％，雙方貨物貿易總額為2710.4億元，墨西哥超過大陸成為美國第一大貿易夥伴。

大陸商務部國際貿易經濟合作研究院國際市場研究所副所長白明則表示，大陸出口商品競爭力走強，美國對大陸商品的需求相對穩定，是大陸重回美國第一大貿易夥伴的重要原因。

其次，疫情之下全球產業鏈、供應鏈發生多處阻礙甚至斷鏈，大陸在產業鏈供應鏈方面的優勢進一步凸顯，且經濟率先復甦，也為中美貿易復甦提供了條件。

不過，高凌雲也提醒，中美貿易額單月回升確實是個積極信號，但貿易月度數據波動性很大，當前美國國內仍有反對美中經貿合作的聲音，加上美國大選前的種種不確定性，要讓雙邊貿易領域出現的積極態勢持續，仍需雙方共同努力，相向而行。

(旺報 )