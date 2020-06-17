北半球主要小麥產地豐收，市場預期供給充沛，給麥價帶來壓力，芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨價格連跌2天。CBOT交易最活絡小麥期貨，17日亞洲盤下跌0.6％來到每英斗4.93美元。自7月到12月，俄羅斯穀物出口解除配額限制；烏克蘭政府將今年穀物產量預估，由6,500萬至6,800萬噸上修到6,800萬噸。

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