公視優質家庭生活劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》連續兩週戲劇收視冠軍，17日由公視企劃部徐秋華經理、製作人陳慧玲、導演鄧安寧率領演員鍾欣凌、楊銘威、蘇晏霈、詹宛儒等，重返宜蘭五結利澤老街拍片場景，包括永安宮、廣惠宮，以及劇中鍾欣凌經營的「珍賀齋」老餅店，特別感謝鄉親鄰居拍攝期間的幫忙與照顧，鄉親更是激動吶喊演員名字，熱情表示每週都有準時收看。

繼殺青後重返宜蘭，導演鄧安寧表示拍攝時的點滴湧上心頭，鍾欣凌表示「真的很久沒有回來了，好懷念這裡的氛圍，一直想回來看看這些可愛熱情的鄉親，這次回來也特別謝謝媽祖娘娘、廣惠宮王公的保佑，讓我們順利殺青，現在還加碼讓我們收視開紅盤，真的很感恩。」楊銘威與蘇晏霈紛紛表示：「現在開雪隧就有種回到當時拍戲的感覺，又開心又熟悉。」

鍾欣凌回到拍攝現場非常興奮，主動當導遊向大家介紹老街上金紙舖老闆娘會熬湯給劇組喝；餅店隔壁的理髮廳則是鍾欣凌下戲回家之前必定會去的洗頭聖地；詹宛儒則是回憶起拍片時，大家都像家人一樣的笑鬧在一起，心裡一陣暖意。

導演鄧安寧也特地介紹上週播出的熱門片段「小甜甜約張書偉修理電視」以及小甜甜通靈的場景，都是在利澤老街永安宮二樓拍攝的，鄧安寧導演感性地說：「感謝大家對《我的婆婆》拍攝時的幫忙與照顧，今天再次回到餅店場景讓大家想起當時拍攝點滴，也謝謝觀眾的喜愛，讓收視有好成績，但希望好還要更好！請大家繼續支持。」

《我的婆婆》回鄉感恩之旅到附近麵店跟老闆打招呼敘舊一番。同日中午也在當地牛排館用餐，鍾欣凌說：「這些店都是有借我們拍戲，也是我們拍戲期間很愛吃的店，今天真的是回來看看老朋友們。」有趣的是，鄧安寧導演提議快閃宣傳，一行人在餐後直接向民眾宣傳大喊要大家一定要繼續收看《我的婆婆怎麼那麼可愛》，人來瘋的突襲式宣傳，得到現場民眾熱烈迴響。

《我的婆婆》全劇共40集，每週六晚間9點在公視頻道首播，當天晚間11點在公視+首播，愛奇藝台灣站上架；週日中午12點在MOD(含HamiVideo)、myVideo上架； 週日晚間8點在LINE TV上架。

(中時 )