中印15日爆發邊境衝突，雙方均傳出有士兵傷亡。印度軍方16日通報，衝突已造成該國20名士兵死亡，傳4人危殆，逾110人留院；中國則暫無傷亡消息，但外媒指，解放軍方面35死8傷。據印度官方聲明指出，該國17名受傷士兵是因持續暴露攝氏零度以下的惡劣環境致死。

印度媒體引述軍方消息稱，衝突起因是中方士兵短暫撤出加勒萬河谷後，突折返並越過實控線進入印方邊境，印方士兵到場調查，解放軍突然攻擊由伯布領軍的士兵。衝突由黃昏開始，維持數小時至午夜，不少印度士兵被推或跌進河中，部分屍體其後在河中被發現，亦有士兵因為低溫症死亡；伯布等人當場死亡，印方預料死亡人數會持續上升。

不過，據中國外交部網站消息，2020年6月17日，國務委員兼外長王毅同印度外長蘇杰生電話連絡時。王毅表示，6月15日晚，印方一線邊防部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

王毅強調，印軍的這一冒險行徑嚴重違背兩國有關邊境問題達成的協議，嚴重違反國際關係基本準則，中方再次向印方表示強烈抗議。要求印方對此開展徹底調查，嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不得再發生。

(中時電子報)