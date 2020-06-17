突如其來的疫情引發全球產業變革，也給直播電商帶來爆發性成長的機會；有鑑於此，浙江作為全大陸互聯網經濟的重鎮，率先於17日發布《直播電子商務服務規範徵求意見稿》，有望成為全大陸第一個頒布直播電商行業規範標準的城市，預計於7月頒布。

據統計，今年第一季大陸電商直播超過400萬場，全年預計將到達人民幣兆元級的市場規模。

「直播電商行業治理論壇」17日在杭州舉行，論壇上，浙江省網商協會發布了《徵求意見稿》，《徵求意見稿》顯示，該標準從直播電商生態圈和產業鏈的視野出發，根據直播電商的不同參與角色，分別確立了從主體資格、亮證亮照、商家和主播入駐審核、規則建立、直播監控、違規處置以及消費者權益保障等全流程的規範體系。

該標準主要包括，第一，對於直播平台，建議應當建立健全與電子商務業務發展相匹配的資質規範、商品或者服務推廣內容規範與審查監控；第二，對於入駐平台的商家，建議當依法履行電子商務經營者的義務與責任，亮證亮標經營；第三，對於直播主，建議應當遵守法律規範以及平台要求的入駐規則，合理設置直播場景，依法規範自身的直播行為。

第四，對於MCN機構，建議應當與平台積極合作，按照合作協議與平台規則，對簽約直播主的內容發布情況進行規範建設、內容審核以及違規行為處置；第五，對於該產業，倡議行業各經營主體加強協同協作，不斷提升基礎能力建設、對標治理水平、聯合懲治嚴重違法違規商家和直播主。

(旺報 )