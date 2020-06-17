電影《媽！我阿榮啦》17日晚間舉辦首映會，主要演員蘇明明、徐愷、楊小黎接受媒體訪問，片中蘇明明和徐愷飾演母子，徐愷有一場親媽媽臉頰的戲，蘇明明說：「這讓我想到前陣子我親了我兒子一下，他第一反應是『媽媽我已經長大了』。」蘇明明的兒子已經24歲，目前在教育體系工作，被問兒子有沒有遺傳到她的演技說：「他常常會演生氣，我有時會想，她還滿會演的耶！」

楊小黎被問會否跟爸媽撒嬌笑說：「我比較會跟男朋友撒嬌，但是很久沒有交男朋友，很久沒有撒嬌了。」楊小黎談到感情空窗，表示自己不急，「天蠍座都很看感覺，看三眼就知道有沒有感覺了」，她說身邊很多朋友都會幫她物色男生，「天心有一次打電話給我，問我有沒有搞頭，要我找個真正疼我還能陪我玩的男人」。

被問對電影票房的期望，楊小黎二話不說：「當然是要破億！」還幫徐愷發祭品文：「票房破億，徐愷就全裸跑酷！我會在旁邊幫他遞水、遞毛巾、擦汗紀錄這一切。」電影有靈異元素，徐愷曾目睹化妝師撞邪大叫，蘇明明則想起曾經在拍某部戲的時候被鬼壓床，當下在腦中默想一位每天誦經的攝影師朋友，鬼壓床的狀況竟然就消失了。《媽！我阿榮啦》6月19日起全台威秀影城與金門金獅影城上映。

(中時 )