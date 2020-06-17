北韓領導人金正恩胞妹金與正近日不斷砲轟南韓對脫北團體的縱容，甚至揚言要讓開城工業區內的兩韓聯絡辦公室變成廢墟，16日時該辦公室被北韓方面炸毀，同時北韓還宣布將增加武力的使用。此事在網路上引起熱議，有網友感嘆，金與正出手之後，他開始想念金正恩的好了

有一名網友在PTT上發文表示，前幾天金與正一個不高興，兩韓聯絡辦公室直接被炸。與金與正相比，他發現原來金正恩才是是處理國際事務比較溫和的一方，以前頂多嗆個幾句話，或是在自己國內發射洲際迫擊炮讓它掉到海裡而已，除此還真沒見過金正恩做出如此激進的舉動。該網友也感嘆，「是不是直到金正恩他妹出手，才知道金正恩的好啊？」並提出一個問題，金正恩不是領導人嗎，怎麼現在是他妹在檯面上運作？

其他網友則回應，「炸辦公室很簡單吧，要直接出兵才是厲害」、「真的被反打就把妹妹拿來切割啊」、「那只是刷經驗的，掌權穩了就會跟小胖一樣了」、「小胖直接炸延坪島，與正還差多了」。

網友在PTT上討論北韓炸毀韓聯辦。(取自PTT)

(中時電子報)