金管會主委黃天牧17日邀集4大金融科技協會、與六位專家學者等30人舉行上任首場金融科技座談會，會中金融科技業者「求監管」、「求金管會做大家長」，讓學者大感意外。

為時約兩個半小時的座談會中，與會人士發言踴躍。麻布記帳執行長陳振榮指出，希望TSP業者能納入監管，像英國就有註冊納管機制，運作成功。他也建議金融業可成立「金融科技創投基金」，像日本SBI金融科技產業基金就由超過40家銀行共同參與投資，如此可以成果共享，一起取得創新技術的機會。

台灣金融科技協會理事長蔡玉玲則指出，金融科技業者一開始發展是希望先自由飛一陣子，但發展過程中會發現有許多跨部會的問題，當遇到問題時別的部會會說要等金管會點頭，所以關鍵是金管會，希望金融科技業者能有一個「大家長」，由金管會做領頭羊。

已進入沙盒實驗的好好投資總經理楊少銘則建議，金管會應給予銀行更多誘讓銀行高層、股東願意投入資源到沙盒實驗。以好好投資與遠銀的實驗為例，實驗最多只能有4千人、規模2億元，這樣規模下並無法獲利，但銀行必須向股東負責，沙盒實驗不是公益事務，又不能獲利的話就無法投入更多資源，建議金管會可給予更多鼓勵，讓參與沙盒的金融業者若達標可獲表揚或監理優惠措施，就像境外基金深耕計劃、投信躍進計劃一樣。

台大法律系教授楊岳平表示，此次看到許多金融科技業者希望成立特殊法規、希望受監管，令人意外，不過，這也是反應出金融科技業者的困境，因為沒有牌照就無法拓展金融業務，沒有受到主管機關的認可，消費者也不敢用其服務。

楊岳平強調，金管會應思考台灣在金融科技發展的重點在哪？台灣金融市場不大，若只是在既有的國內市場大家難有突破，應走向國際，畢竟台灣是有實力的，就法律來說就是界定管轄權規範，像銀行法、保險法、證交法一樣，金融科技也該有法規保護金融消費者與投資者，這樣也可適度開放外國金融消費者。

另外，金融科技產業規模不大，可依比例原則的考量、風險可控下，給予分級牌照，不同規模業者給予不同規範，對P2P、開放銀行業者、虛擬貨幣業者，金管會的監理可再寬容、大膽一點，就像對第三方支付業者一樣。

(工商 )