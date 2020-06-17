維生素C能抗氧化、抑制黑色素生成，以及提升免疫力，很多人想補充維生素C會多吃柳橙，但其實柳橙的維生素C含量並不是最高。

根據美國農業部資料，每100克柳橙，約含有53毫克的維生素C，其實在常見的蔬果中排名不算頂尖，想要補充維生素C，你還有這些選擇：

1.芭樂

芭樂維生素Ｃ含量在水果中數一數二，每100克芭樂含有228毫克維生素C，是柳橙的4倍多。芭樂抗氧化力優異，國產水果中，珍珠芭樂和桑椹、巨峰葡萄的抗氧化力遙遙領先其他水果。

（芭樂的維生素C超乎想像地高。圖片來源：pixabay）

2. 奇異果

奇異果一向就以富含維生素C著稱，每100克含量約93毫克，奇異果含有鉀與銅，尤其鉀能降低血壓，讓心律穩定，神經傳導正常，也有益骨骼健康。綠色奇異果還比黃金奇異果多了1倍的膳食纖維，有助排便，改善便秘。

3. 木瓜

每100克木瓜含有61毫克的維生素C，研究更顯示多吃木瓜有助緩解鼻竇阻塞，並強化骨骼。

4. 草莓

草莓的維生素C含量也略高於於柳橙，每100公克含量約59毫克，草莓還富含葉酸，葉酸能減緩記憶力衰退，並減少新生兒缺陷及心臟病和中風危機。

5. 彩椒

各色彩椒平均每100克含有128毫克維生素C，其中紅椒含量還高於青椒，紅椒另含有維護眼睛健康的維生素A，青椒則有豐富纖維質。

紅椒另含有維護眼睛健康的維生素A，青椒則有豐富纖維質。（圖片來源：pixabay）

6. 花椰菜

花椰菜屬於十字花科蔬菜，十字花科蔬菜被認為有防癌、抗氧化功效，熱量低又富含纖維質，是減重的好幫手。每100克花椰菜更含有89毫克維生素C。

7. 苦瓜

苦瓜熱量低，還富含控制血糖、血脂的物質，除了預防心血管疾病，還能減少脂肪堆積。苦瓜除了含有維生素B1、B2、葉酸及鈣、鎂、鉀等礦物質，每100克也有84毫克的維生素C。

8. 羽衣甘藍（kale）

羽衣甘藍被認為是超級蔬菜之一，維生素A、維生素K含量都是每日建議攝取量的好幾倍，每100公克更含有93.4毫克的維生素C，簡直是營養素的超級寶庫。

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(中時電子報)