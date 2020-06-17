「張三李四」曾獲第27屆金曲獎最佳演唱組合，時隔3年推出新專輯《Seen it all?》，團體也加入4位新血，包括2位鄒族兄妹檔Suyongu、Money及2位音樂鬼才Woody、Boiii P。新作邀來4位曾入圍、獲獎的金曲歌后呂薔、曹雅雯、賴予喬、依拜維吉，涵括國、台、客、原住民語實力唱將。

張三李四在錄音室，聽到她們飆唱歌曲，誇讚：「在錄音時感覺耳朵就懷孕，而且受孕了好幾次！」曹雅雯自認是張三李四的鐵粉，一收到團長張三邀約，一口答應合作，曹雅雯表示先前有主持歌唱節目，私心請製作人邀張三李四上節目，「沒想到三哥下節目後，問我有沒有機會合作，我馬上回求之不得。」張三則回應：「原來那時候我們有榮幸能夠上節目是因為妳，感謝雅雯貴人！」

而張三提到團員分別來台北打拼音樂夢，兄妹檔Suyongu、Money 曾為繳房租，一個麵包好幾天分吃，Boiii P則靠著微薄的生活費，到處參加創作比賽，最後在原創流行音樂大獎客語組脫穎而出。

「張三李四」推出新專輯。（安樂茂思國際提供）

(中時 )