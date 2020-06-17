國興衛視17日推出傑尼斯偶像生田斗真主演的日劇《我的事說來話長》，是一部笑中帶淚的家庭喜劇，生田斗真這次挑戰一個非常不討喜的廢柴角色：自私、好辯、無所事事、沒半個優點，連造型都是「灰色帽T＋運動褲」，以及一頭剛睡醒的亂髮，可說是「日劇史上最廢的男主角」。

《我的事說來話長》劇照。（國興衛視提供）

生田斗真說平常接戲都要特地揣摩劇中角色，但他平常週末就跟《我的事說來話長》的男主角岸邊滿一樣，一頭亂髮的在家耍廢，不知不覺就天黑了，可說是跟主角融為一體，生田斗真笑說：導演要他放輕鬆，做個又懶又廢的人就可以了。

日劇史上最廢男主角 一鏡到底鬥嘴戲超過癮

生田斗真在劇中飾演一個經營咖啡店失敗，六年來都賴在家的31歲啃老族岸邊滿，他跟媽媽講一堆歪理不去找工作，直到姊姊（小池榮子）一家三口因為改建房子而搬回娘家而產生變化。

家人同居的3個月當中，姊姊想盡辦法要逼他出去找工作，姊弟倆整天為了瑣碎的小事鬥嘴。資深廢柴的阿滿加上強勢的姊姊，懦弱的姊夫，拒絕上學的外甥女，溺愛兒子的媽媽，平凡一家人所遭遇的各種狀況，就像觀眾日常生活中的人事物般熟悉、心生共感。

《我的事說來話長》劇照。（國興衛視提供）

唯一讓斗真吃盡苦頭的，是每一集跟姊姊小池榮子鬥嘴吵架的戲碼，台詞又多又長，甚至有十幾分鐘必須一鏡到底吵翻天的戲碼。小池榮子表示，她會跟斗真在休息室不斷練習台詞，培養絕佳的默契，所以每次鬥嘴戲幾乎都是一次OK不NG，導演喊卡之後，現場工作人員都會歡聲雷動，為兩位超厲害的戲精拍手叫好！

生田斗真升格新科人夫 零負評佳偶羨煞眾人

而現實生活中，生田斗真可是個認真的演員，6月1日才與交往5年的女演員清野菜名閃電結婚，升格為新科人夫。身為傑尼斯超人氣偶像的他，2015年和清野菜名合作《無間雙龍》兩人墜入愛河，後來被週刊拍到清野菜名進出斗真的公寓曝光了戀情。

但兩人5年以來都專注在演藝事業，始終保持低調，清野菜名也顧及斗真是傑尼斯偶像的身分和他的粉絲感受，個人IG或Twitter上只放工作的影音，不會有意無意的放閃惹來爭議，可說是好感度極高的「零負評佳偶」。日前兩人的經紀公司共同宣布結婚喜訊時，生田斗真的粉絲們雖心碎滿地，但都衷心給予祝福。

《我的事說來話長》17日起，周一至周四晚間8點在國興衛視全台首播。

《我的事說來話長》劇照。（國興衛視提供）

(中時 )