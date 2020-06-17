AKB48TeamTP隊長陳詩雅主持Vidol新型態網路節目《哈囉！我是格格》，以「口袋綜藝」為主軸，打造短時長快節奏、幽默逗趣的節目風格。繼上周播出宜蘭旅行第一集，獲得熱烈回響，讓觀眾紛紛敲碗第2集，16日播出宜蘭下集，除了體驗手作DIY，節目開頭阿樂和藍星蕾穿泳裝現身，火辣指數破表。

節目首次出走到外縣市錄製宜蘭特輯，第一集的南澳漂流探險和獵人學校令人印象深刻。這次來到橘之鄉、勝洋水草農場「手作果醬、生態瓶」，依照上集分組星蕾隊和阿樂隊進行美照PK，限時內讚數多者可獲得獎賞，兩隊當起網美在各處拍美照，過程中有許多自然的可愛互動，許多網友留言表示：「想去踩點」、「好可愛」、「戀愛了」。

藍星蕾身材火辣。（哈囉！我是格格提供）

阿樂和藍星蕾穿著泳裝出現，泡特色溫泉浴，展現完美身材。陳詩雅和團員冼迪琦、劉曉晴、林于馨與阿樂更玩心大發，跑去溜滑水道，下來時卻超狼狽，讓平時不露額頭的陳詩雅瀏海掀起，整集節目笑料不斷，讓不少粉絲希望未來能再推出類似企畫。

(中時 )