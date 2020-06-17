高雄市議長許崑源墜樓身亡，資深媒體人黃暐瀚在廣播節目接受叩應(call in)，有高雄民眾透露，前市長陳菊剛來高雄的時候，許崑源曾幫過她。黃暐瀚驚訝問：「許崑源也有幫陳菊喔？」

高雄許小姐在《POP撞新聞》扣應表示，她要跟韓市長說聲生日快樂，她也很感謝韓團隊對高雄所做的一切。她也提到高雄市議長許崑源過世，要真正感謝許議長的人是前市長陳菊，當初陳菊剛來高雄時，什麼都沒有，是許議長幫忙的，黃暐瀚驚訝反問：「許崑源也有幫陳菊喔？」許小姐回說，因為那時陳菊剛來高雄，許崑源的哥哥跟民進黨有淵源，有人就請陳菊去找許議長。

許小姐表示，許議長是一個很海派的人，他的幫忙不是國民黨或民進黨或什麼，陳菊來高雄的時候也受過他的幫忙，這是可以確定的。

黃暐瀚指出，陳菊也受過許崑源的幫忙，前國民黨主席吳敦義也有，他去弔唁時意外哭成那樣子，這已經和政治無關，因許崑源有幫過、照顧過人家，這是做人的道理。

高雄市議長許崑源墜樓身亡後，在地攤商在高雄新堀江商圈入口高掛看板「悼許崑源議長，感恩有您」悼念，卻有網友將照片P圖加上「跳樓大拍樓」的字樣。黃暐瀚認為，沒有人藉此去神話許崑源，有淵源的人感謝他不行嗎？被他幫助過的人弄個海報感謝他不行嗎？台灣現在變得很怪。其實商圈的事讓他很感動，這是做人的道理，因為曾被許議長幫忙過，要掛到許議長出殯為止，南華商圈也是如此做。還有藝人江蕙、知名樂團「玖壹壹」成員春風也感念許議長。

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(中時電子報)