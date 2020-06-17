美股從3月底低點反彈至今，讓許多專家跌破眼鏡，無論怎麼唱空市場，美股仍緩緩走升，朝2月歷史高點前進。不過，根據美銀全球研究基金經理人調查(Bank of America Global Research Fund Managers Survey)報告顯示，有超過75%的經理人認為，目前美股估值太高，有不少人擔憂二次疫情爆發所帶來的大幅修正。

近期有不少分析師認錯，包括先前不斷唱空市場的研究員 James Bianco，聲稱美國聯準會(Fed)採取前所未見的救市行動，美股獲得不斷上漲的動能，不排除美股在年底前有機會創下新高紀錄。

綜合外媒報導，美銀這份受訪管裡總共5980億美元、212位共同基金、避險基金以及退休基金經理人的報告指出，有78%的經理人相信美股的估值已經創下1998年調查展開以來新高紀錄，等於是美股估值比2000年網路泡沫破滅前還高。

報告顯示，53%經理人認為美股正在經歷3月低點以來的熊市反彈，美股先是創下史上最快步入熊市的單季，又迎來最快反彈的時期，但僅有37%經理人認為，新一輪的美股牛市已經到來；18%經理人認為，美國經濟已經從新冠肺炎疫情的衝擊下走出，並開始V型反彈，更多經理人相信經濟是U型或W型走勢。

此外，49%經理人最擔憂「尾端風險」(tail risk)來自二次疫情爆發，其次是永久失業、民主黨總統候選人拜登在總統選舉獲勝。72%經理人認為，美股的科技股與成長股是市場最擁擠的交易。

美銀投資策略長Michael Hartnett、投資策略師Shirley Wu指出，華爾街最悲觀時期已經過去，但6月份的樂觀情是建立在相當脆弱、神經質的表現上，與真正的樂觀情緒相差甚遠。

有超過70%經理人則是在2018年底就聲稱美股估值太高，但美股卻在之後不斷走高，直至2020年新冠肺炎疫情在美國大爆發，美股才出現史上最慘單季表現。

(中時電子報)