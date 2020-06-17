學員認真學習製作植物染口罩，提升自我特色。（李宜杰攝）

學員開心分享成品。（李宜杰攝）

植物染口罩既美觀又環保，成為許多觀光業者瞄準發展的新商品。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，台灣觀光文創協會為協助業者度過難關，日前申請交通部觀光局推出的「產業轉型培訓課程」，輔導75位導遊、領隊以訓代賑。本期學員們在台南市觀光工廠學習製作植物染口罩，同時學習循環經濟概念，讓業者休息充電，同時提升自我特色，迎接解封後的觀光復甦。

產業轉型培訓課程目前來到第2期，培訓時間由6月1日至19日，有75位無雇主導遊、領隊、民宿業者等參加。課程為期16天，課程每小時可領158元，最多可領120小時，透過以訓代賑、觀摩學習，提升自我特色。

17日上午，學員們在台南市安南區吉而好文創學院上課，並由協會成員、同時也是孔廟商圈促進會理事長邱千芳，帶領學員利用大葉欖仁、福木等製作植物染口罩。不少學員第一次接觸植物染，趕緊認真學習，直呼「原來培訓課程可以這麼好玩！」

在孔廟商圈推動循環經濟有成的邱千芳分享，植物染成的口罩，環保又美觀，同時也是疫情帶來的商機。她期盼，業者在培訓過程中，能打造自我特色、養精蓄銳，迎接解封後的觀光復甦。

(中時 )