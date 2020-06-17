北韓16日炸毀開城工業園區內的兩韓聯絡辦公室，引起全國關注，影帝鄭雨盛平常關心時事，今（17日）也受訪發表看法，希望盡快恢復和平。

鄭雨盛平常就熱心公益，還被任命為聯合國難民署親善大使，常為難民議題發聲，17日他出演YTN節目，被問到有關南北韓的危機狀況時，他沈重表示：「只要是大韓民國的國民，誰都會憂慮，作為大韓民國國民的一員，希望能盡快恢復和平。」

另外，鄭雨盛也提到有軍事紛爭的地方就會有難民的出現，坦言擔心民眾安危，並表示韓戰時期南韓受到不少國際的幫助，「希望大家不要認為難民跟我們沒有任何關係。」

金正恩胞妹金與正，日前曾透過官媒發表談話，對脫北者、反朝人士透過傳單與各種管道，宣傳反北韓的思維感到相當不滿，13日才揚言到了北韓與南韓一刀兩斷的時刻，「不久就會看到毫無用處的韓朝共同聯絡事務所被夷為平地的悲慘景象」，未料僅過3天就發狠說到做到。

(中時電子報)