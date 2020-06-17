頑童MJ116成員小春、瘦子、大淵去年初宣布單飛不解散，小春推出個人EP《啥款》，引起討論。近來適逢畢業季，加上新冠肺炎趨緩，校園演唱會陸續展開，小春日前受邀到校園開唱，與學生近距離接觸，小春表示當天是第一場屬於自己的校園演唱，心情既緊張又興奮，「那感覺很奇妙，像是你回到以前表演的時候，不過也好險有頑童的基礎在，讓台下的學生ㄧ起同樂。」

他一連熱唱〈歹性底〉、〈沒在怕的〉、〈啥款〉、及頑童的熱門歌曲〈少年董〉、〈辣台妹〉，嗨翻現場。不過頑童過去剛出道時，常跑遍全台校園開唱，這次身邊少了2位團員的陪伴，小春坦言3個人一起同台時，因為是很習慣的演出模式，都蠻放心的，「但一個人的時候，其實可以找到另一種新鮮感，也是算重新來過多學習自己能夠一個人。」近來許多粉絲敲碗期待頑童合體亮相，小春說：「相信再回到頑童後，我們會是不ㄧ樣進化版的頑童。」

而瘦子也將於7月發行個人新專輯，近來釋出多首新歌，〈CHANGE〉一上線至今在YouTube點閱率突破310萬，獲得好評，瘦子17日分享將推出個人表情貼圖，貼圖上都有瘦子的臉，及搭配一些有趣的聲音、小動畫，「這次貼圖的字，都是我平常跟朋友在聊天的時候，常常會回的話。」

(中時 )