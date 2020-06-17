新北一名林姓男子，因為不滿同性伴侶甘男的母親拒絕給錢，某天趁男友家中沒人，登入男友弟弟臉書帳號，蒐集弟弟與親表妹交往的證據，接著寄送給表妹親友、鄰居，不只揭發不倫戀報復，林男更威脅男友母親，如果不給錢「甘男的弟弟會被斷手腳」，行徑令人髮指。

林男與甘男兩人是情侶關係，2017年因為不滿甘男母親不給錢，於是翻拍甘男弟弟與16歲親表妹談戀愛的對話、以及合照，印成照片後還標註「未滿16歲少年親密交往」、「未成年表親畸戀」、「18禁」等字語，寄給對方家人還有鄰居。

之後還恐嚇甘男母親，不給錢要對甘男弟弟不利，甘男母親只好轉帳一萬元給林男。根據法院判決指出，林男否認恐嚇取財，表示一萬元是男友與弟弟合租辦公室的租金；而甘男則作證表示，討錢當天與母親起爭執，林男出面協調稱母親「姊姊」，但母親卻表示「噁心」、「不要這樣叫」，林男受到刺激，才衝動說要對弟弟不利。

法官認為林男竊取電腦資料屬實，故意散布照片的行為明顯違法，加上恐嚇甘男母親，判決林男6個月徒刑、得易科罰金18萬元，以及8個月徒刑、扣除勒索來的一萬元，全案還可上訴。

(中時電子報)