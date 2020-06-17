美國希爾空軍基地(Hill AFB)的後勤噴漆人員，剛完成替假想敵部隊F-16戰機噴塗新的造型，是類似俄羅斯Su-57戰鬥機的格狀數位迷彩。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，第576飛機維修中隊，接受內華達州內利斯空軍基地(Nellis AFB)第64侵略者中隊委託，要求對飛機進行了新的塗裝工作。該中隊在紅旗演習中，主要擔任戰技訓練工作，扮演成敵軍，也就是假想敵部隊。

噴塗中的F-16。(圖/希爾空軍基地)

通常，擔任假想敵的戰機，會參考現實國際對手戰機的塗裝方案，使演訓過程中感覺更逼真，俄羅斯正是美國的現實對手，因此假想敵戰機的塗裝會仿效俄羅斯的塗裝形式。

俄國最新銳戰機Su-57有一種很特殊的格狀數位迷彩，因此576後勤中隊也必須僅快掌握這種迷彩的噴塗技巧。576 後勤中隊負責人吉姆‧吉爾（Jim Gill）說：「他們發給我們相關圖片，然後要我依照那種風格來工作，但是沒有說明。我們必須自己找到噴塗的工作流程。」

擔任假想敵的F-16。(圖/希爾空軍基地)

吉爾說，Su-57的迷彩主要是兩種顏色，深藍灰與淺藍灰，在邊界的地方是格狀數位迷彩，而噴塗起來其實相當費工夫，需要先製作數字化圖案模板，每塊模板大約出90公分寛、1.8公尺長，有些地方要先遮住再噴塗。另外，飛機表面是起伏的，有時很難到準確的角度，所以要隨時查看結果，並且修正與調整。

通常的灰色塗裝，車間可以在11天內完成，但是這種幽靈數位迷彩，工作時間花費到18天，由12個人、3班次的方式工作。

吉爾說，雖然比較費工，但是卻也是相當有挑戰性的噴塗工作，他與團隊在完成工作感到相當自豪。

(中時電子報)