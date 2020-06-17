行政院副院長陳其邁即將投入高雄市長補選，至於可能接任副閣揆人選、經濟部長沈榮津，陳其邁則盛讚他是「史上最強歐吉桑」。而經濟部臉書粉絲專頁今(17日)晚間，也在臉書曬出一張沈榮津和民進黨立法委員賴品妤到九份拚經濟的照片，還附上幽默的設計對話，讓大批網友紛紛直喊「不爭氣的笑了」。

經濟部的幽默貼文。(取自經濟部臉書)

經濟部貼文指出，本來是陪總統院長一起衝消費、拚經濟的行程，歐吉桑沈榮津部長跟賴品妤委員坐在一起，突然變成溫暖萌的「阿公孫女風」。而小編更附上設計對白，只見賴品妤問「跟你講一個笑話，有一天小明跟老闆說『老闆我要九份芋圓』」、沈榮津回「然後呢?」接著賴品妤就說，「然後老闆就端九碗芋圓給小明」。

這段設計對白曝光後，經濟部也說，「不管你給這個笑話幾顆星，重點是要走出去，買起來。我們守住疫情，也要振興經濟！」

而幽默的設計對話曝光後，不少網友見狀則是留言，「我居然會笑，我恨我自己」、「我居然一開始看不懂，後來笑了」、「看兩次看懂了」、「5吿令...」、「冷笑話阿公沒有笑」。

(中時電子報)