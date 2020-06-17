刑事局3月接獲情資，指綽號「明哥」的38歲李姓男子以合法立案的資訊軟體服務公司為幌子，分別在北市、桃園市及台中市等商辦大樓架設線上博弈詐欺事業群，藉由「21點」、「百家樂」及「牛牛」等APP供大陸玩家下注。集團成員先以話術、假報明牌等方式吸引賭客大量投注資金致慘賠收場，偶遇賭客欲出帳領回獲利，機房客服人員則以該帳號用不正當手段刷水套利等話術凍結帳戶，令賭客血本無歸。

警方調查，該詐騙集團總公司、主機位於菲律賓，台灣據點負責客服招攬，警方前往7處執行搜索，拘提李姓主嫌、其陸籍陳姓妻子、旗下各分公司成員共95人到案。

該集團還設有榮譽榜，鼓勵成員衝業績。（圖／中國時報林郁平攝）

警方發現，該集團分工細密，成立電銷推廣部、回訪部、客服部等部門，分別負責隨機電訪大陸民眾下載「359棋牌」、「好運來」、「萬人棋盤」、「貴賓棋盤」、「財神棋牌」、「財神彩票」、「大莊家」、「632、7705、大庄家、天天紅」等APP遊戲下注，及假扮專業投資客，誘使賭客儲值下注，擔任文字客服不讓賭客領取獲利等工作。

警方初步清查桃園總部各APP之後端平台「萬博娛樂」，今年1至6月賭客數量即近70萬人，賭資更高達人民幣4億9000餘萬元、約20億台幣。全案詢後，依賭博、詐欺、洗錢及組織等罪嫌送辦，李嫌30萬元交保、其妻15萬元，6名一級幹部則為3至10萬元不等交保。

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(中時電子報)