大陸原計劃6月16日發射的北斗三號最後一顆全球組網衛星，因技術問題被推遲發射。不過，17日立即將高分九號03星送入預定軌道，發射獲得圓滿成功。由於，高分九號03星是高解析度對地觀測系統的光學遙感衛星，有網友指稱「可能是專門監視西部邊境的衛星」、「針對性、實戰性很強。是不是能解釋北斗推遲發射的原因了」。

據了解，大陸「高分專項」(Gaofen)是一個非常龐大的遙感技術項目，包含至少9顆衛星和其他觀測平台，分別編號為「高分一號」到「高分九號」，於2013年開始陸續研製發射新型衛星並投入使用，至2020年前後建成全系統。高分系列衛星覆蓋了從全色、多光譜到高光譜，從光學到雷達，從太陽同步軌道到地球同步軌道等多種類型，構成了一個具有高空間解析度、高時間解析度和高光譜解析度能力的對地觀測系統。

以高分四號為例，是顆地球靜止軌道上的光學遙感衛星，配置有目前中國口徑最大的面陣凝視相機、首次研製的大面陣紅外探測器，具有普查、凝視、區域、機動巡查四種工作模式，全色多光譜相機解析度優於50米、單景成像幅寬優於500千米，中波紅外相機解析度優於400米、單景成像幅寬優於400千米，能夠對目標區域長期觀測，是中國第一顆地球靜止軌道對地觀測衛星及三軸穩定遙感衛星，更是目前世界上空間解析度最高、幅寬最大的地球同步軌道遙感衛星。

所以，北斗三號最後一顆全球組網衛星推遲發射，改將高分九號03星送入軌道，引發監視中印邊界軍事動向推測，成為網友熱論焦點。

(中時電子報)