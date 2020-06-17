2016年上映的溫情電影《遇見街貓BOB》獲得好評，更是吸引許多貓奴觀看，然而當中的主角橘貓「Bob」卻在前天(15日)傳出噩耗，不幸過世，得年14歲，消息一出臉書粉專也湧入30萬網友哀悼。

原定14日開直播與粉絲碰面的詹姆士包溫(James Bowen)與橘貓Bob，卻在前一刻突然取消，沒想到隔天就傳出噩耗，讓粉絲錯愕不已。

詹姆士靠著Bob，度過了人生最痛苦的毒品戒斷症時刻，成功重新做人，不料Bob卻於日前過世 (圖／翻攝自A Streetcat Named Bob臉書)

電影《遇見街貓BOB》改編自同名小說，內容為作者詹姆士自己的人生經歷。詹姆士原本為一個患有毒癮的落魄低收入戶，只能靠上街賣藝勉強餬口。某天在自己最窮困潦倒的時刻，遭棄養又受傷的Bob闖入了他的人生，在詹姆士的照料下，Bob很快地康復了，從此黏著詹姆士，還跟隨著他到處賣藝，當詹姆士彈琴唱歌時，Bob就默默坐在旁邊或是詹姆士的肩膀上，還會跟詹姆士擊掌，吸引到大量行人目光，詹姆士收入也漸漸變得優渥。

為了Bob，詹姆士下定決心戒毒，但幾次毒癮發作都幾乎要了他的命，不過一想到Bob在身邊關心他，詹姆士都硬是挺了過來，最終詹姆士成功戒毒，以健康的身軀回歸街頭表演。

由於故事實在太勵志，2012年《遇見街貓BOB》一書出版後，打開了Bob的知名度；2016年改編電影上映後，更是讓Bob紅透半邊天，其中Bob還在電影中「飾演」自己，充滿靈性的舉動也讓劇組人員都直呼不可思議。

Bob過世後，詹姆士也在臉書PO文，表示「牠拯救了我的一生，就這麼簡單」、「牠遇見成千上萬個人，感動了數百萬人生命，對我來說，世界上不會有第二隻跟牠一樣的貓了」、「我覺得牠的離去，就像是一盞燈在我生命中熄滅了，我永遠不會忘記牠」。PO文一出，也湧入30萬網友悼念，7萬網友留言。

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(中時電子報)