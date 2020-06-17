自從口罩禁令解除後，各個口罩銷售通路都引發網友搶購，由其中衛口罩只要一上架就會完售，日前有網友分享他在好市多幸運搶購到中衛口罩的心得，同時附上過去領到的口罩照片，繽紛的顏色讓網友看了都羨慕不已，不少人紛紛詢問好市多究竟何時賣口罩？有好心網友立刻跳出來解答。

近日口罩禁賣令解除，但知名大廠中衛口罩依舊讓民眾趨之若鶩。有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，她在好市多線上不小心買到一盒口罩，含運費只要265元算是親民價格，而且是第一次購買不覺得困難，同時還PO出自己過去購買的口罩，照片中的口罩顏色七彩繽紛，甚至連花紋款式的都有，讓底下網友看得驚呼連連。

網友分享自己過去買來的口罩。(摘自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》)

網友在下面忍不住留言，「現在不缺口罩，缺的是顏色」、「天啊漸層好療癒！」、「好美喔～～療癒」，由於好市多開賣時間不定，讓大家都想知道究竟如何知道開賣的時間？一名好心網友就透露，應該很多人知道規律了，每周三中12點整開賣，一卡一周內限購一盒。

(中時電子報)