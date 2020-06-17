國際扶輪基金會全球獎助金計畫、翻轉偏鄉弱勢學生學習有成！位於彰化縣芬園鄉的茄荖國小，因隔代教養情況嚴重，逃學或輟學生不少，台中南門扶輪社為茄荖國小安排了遠距英語教學課程，沒想到，歷經3年的努力，茄荖國小學生英語能力平均表現、竟然躍居彰化縣表現優異的小學！

受此激勵，台中南門扶輪社與台中南門茄荖扶輪社區服務團，決定加碼擴充網際網路遠距教學、建置智慧教室，全面提供茄荖國小全校學生最先進的智慧線上學習課程，免費的課後強化教育課程，持續提升偏鄉學生的學習環境。

國際扶輪基金會全球獎助金計畫日前提供二組75吋觸控螢幕、63組平板電腦及相關電腦設備及一學年課後強化教育學習課程，共計經費5.2萬美元、約折合台幣156萬元，由國際扶輪台灣3461地區台中南門扶輪社與國際扶輪日本2660地區日本大阪大東中央扶輪社共同主辦、國際扶輪基金會2.1萬美元配合獎助金；並集合台灣新店碧潭扶輪社、台北南門扶輪社、台中中央扶輪社、台中惠來扶輪社、台中南光扶輪社、台中馬拉松扶輪社等聯合贊助。

茄荖國小希望工程2.0智慧教室建立，將提供一學年每天課後線上英語強化學習課程及數學強化學習課程，並由台中南門茄荖社區服務團團員擔任志工輔導老師，協助學生有效學習。

國際扶輪基金會全球獎助金計畫，是一個結合國際扶輪社、茄荖國小及茄荖社區居民（台中南門茄荖社區服務團）三方的努力，高度運用國際扶輪基金會全球獎助金計畫配合款，成功為偏鄉弱勢學生提供翻轉教育的機會，期待透過大家共同的努力，運用新的智慧學習，提供學生更好、更有效的學習機會。

據悉，彰化縣芬園鄉茄荖國小位於台中、彰化與南投交會處的三不管地帶，因為茄荖社區工作機會少，成人多數必須離開社區到都市工作，社區形成老人照顧小孩的隔代教養情況，造成社區青少年有嚴重的逃學或輟學生，進而受誘惑開始偷竊、打架、吸毒等青少年問題。

台中南門扶輪社長林耀清表示，南門扶輪社2015年為茄荖國小安排了遠距英語教學課程，由南門社捐贈所有遠距教學設備，邀請台中家商應用英語科學生，擔任遠端志工老師，利用電腦及網路，進行遠距視訊英語教學，提供茄荖國小學生更精采的學習機會。

2015至2018年持續的偏鄉遠距英語教學，竟讓茄荖國小學生英語能力平均表現、成為彰化縣表現優異的小學。遠距教學的課程受到茄荖國小學生熱烈喜愛，也鼓勵了所有參與改變茄荖社區的志工們及台中南門扶輪社。

林耀清進一步表示，台中南門扶輪社於去年7月輔導茄荖社區成立「台中南門茄荖扶輪社區服務團」，這是茄荖國小、茄荖國小家長會及台中南門扶輪社共同推動的永續服務。由台中南門扶輪社輔導，募集茄荖社區熱心居民、家長會愛心媽媽們及茄荖國小熱心的老師，共同成立一個以永續的社區服務團體。

(工商 )