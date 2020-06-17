聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)周二赴國會做證時表示，美國經濟正深陷嚴重的衰退，未來復甦之路依然漫長，鮑爾同時重申，Fed不會採行負利率。

鮑爾周二起連兩天在國會進行半年一度的貨幣政策聽證會，第一天在參院銀行委員會，周三則會到眾院的金融服務委員會。

鮑爾強調，為了減緩新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，Fed絕對會動用所有可用的政策工具，但本季國內生產毛額(GDP)很可能創下史上最大衰幅。鮑爾雖未透露具體數字，許多經濟學家預估的年率衰幅下看40％。

雖說經濟深陷嚴重衰退，但鮑爾重申不會採行負利率，他指出，「決策委員會幾已決定，負利率在美國並不適用。」

自3月以來，Fed將基準利率調降至近乎零，並投入2.1兆美元購買美國公債與房貸抵押證券，同時還推出多項貸款措施，周一則剛宣布將購買美國個別公司發行的企業債，以確保美企在疫情期間借貸無虞。

至於企業債的購買額度，鮑爾表示將交由市場決定。他指出，「這實際上取決於市場功能的情況，如果市場功能持續改善，我們當然樂見縮減甚至結束購債計畫，但若是惡化，我們就會加碼購債。」

儘管川普政府看好經濟可望呈V型強勁復甦，尤其下半年就會強勁彈升，但鮑爾的看法則相對保守，他認為，「復甦的時程與力道有巨大的不確定性，唯有大眾有信心疫情已經獲得控指，經濟才有可能完全復甦，復甦恐將是一條漫漫長路。」

鮑爾還強調，Fed尚未開始縮減資產負債表，而且目前資產負債表的規模並未對通膨或是金融穩定構成實質的威脅。

Fed上周召開決策例會決議按兵不動，會後並公布內部官員的預測，指2022年前都不會升息。

(工商 )