30出頭的小蔡，靠著千杯不醉的酒量，應酬無往不利。為訓練酒量以酒當茶，每天6瓶啤酒是基本量，即使不應酬也習慣把啤酒當茶喝。1個月前開始，小蔡和女友恩愛時，隱約感覺小弟弟不失控軟趴趴，服用壯陽藥仍然欲振乏力，就醫檢查才得知罹患慢性酒精中毒導致不舉，在西醫治療、中醫調養下才逐漸好轉。

中醫師楊永榮表示，慢性酒精中毒者中有50%的男性會導致性功能障礙，當男性感到興奮時陰莖會充血，繼而勃起，但酒精中的乙醇有「麻痺作用」，阻止血液流通到陰莖，便無法勃起。

許多研究發現，酗酒容易導致陽萎不舉，因酒精會阻礙睪酮的生成，在酒精刺激下，肝臟對睪酮的代謝加快，因此大量飲酒後做愛容易出現勃起障礙。喝酒後雖然會使大腦短暫興奮，但會隨即轉入抑制狀態，間接抑制勃起神經的作用，導致硬度變差甚至軟弱無力。此外，喝酒後大量血液集中在腦部和皮膚血管中，令人感到身體發熱，皮膚泛紅，也間接造成陰莖血流量不足，無法正常勃起。

楊永榮指出，酒精是導致性功能障礙的常見因素之一，再加上現代人精神壓力大、勞累，加上菸酒過度，引起腦下腺、副腎上腺、睪丸分泌性激素失調，導致性慾減退勃起無力的案例時有所聞。中醫認為，性生活的品質與肝腎二經有相當密切的關係。肝主筋，陰莖生殖器屬中筋，肝的經絡循繞陰器，肝氣無力，中筋就無力，所以肝不好的人，發生陽痿早洩的機率非常高。

中醫醫治不舉之症經驗老到，依據臨床歸納，陽萎起碼有血虛、氣虛、腎陽虛損、溼熱下注、血瘀外傷、肝氣鬱結等6種不同原因所引起，治療時要詳細辯證論治，才能達到較理想治療效果。

血虛型的病人要補血活血；氣虛、腎陽虛損型的病人要補氣壯陽補腎；溼熱下注型的病人要先清熱除溼，疏通陰莖海綿體內的溼氣；血瘀外傷型的病人要排除瘀血；肝氣鬱結的病人要疏通肝脈，解除肝經鬱滯，使通氣行血。針對不同原因，採用不同藥物治療，才能使陰莖海綿體內的血流暢通，達到藥到病除的功效。

中醫治療以對症下藥的方式治標治本、安全性高，又能調理身體。小蔡的情況屬典型的肝氣鬱結型，中醫治療採疏肝解鬱，以加味逍遙散或柴胡疏肝散，配合鎮靜安神的藥材，中西合併治療大約2個月就開始看到明顯改善，重拾性生活。

楊永榮呼籲，肝臟健康才不怕不舉找上身。想要維持肝臟健康，就要避免過度飲酒，同時戒除熬夜、作息不正常、抽菸、暴飲暴食等各種傷肝行為。若男性感覺不明原因勃起硬度變差，甚至連睪丸都逐漸變小等異常狀況，應提高警覺，及早就醫對症治療。

(中時電子報)