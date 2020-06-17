高雄VR體感劇院外觀。（高雄電影館提供）

2020坎城影展XR市場展因應全球新冠肺炎疫情，今年調整為線上形式辦理，更首度駐點台灣，與高雄市VR體感劇院合作，作為官方指定台灣獨家實體放映場地，預計放映多達50支VR作品。

據了解，坎城影展XR市場展官網將於18日曝光實體放映消息，並向坎城國際市場夥伴發送邀請信，屆時會於官網、邀請函中提及VR體感劇院是台灣的指定放映場地，高雄市VR體感劇院也將登上國際。

台灣會被選為實體放映場地，除了疫情防堵得當，也歸功於2019年時VR體感劇院團隊受邀2019坎城Cannes XR國際論壇，參加「台法VR跨國合製」分享會，分享跨國合製VR內容經驗，也因此和坎城影展保持良好合作關係，故牽起本次合作契機。

高雄市電影館楊孟穎館長相當期待這次的合作。（高雄電影館提供）

高雄市電影館館長楊孟穎表示，本次受邀後一周內即談定合作與執行，由VR體感劇院統籌本次合作，提供既有之硬體設備及場館，駁二藝術特區共同擔任場地協力，開銷部分則盡可能精簡，雙方透過自己的硬體、網絡、人脈與品牌優勢，以互惠合作方式進行。

今年市場展還有一個小特色，以往坎城市場展只要廠商花錢，就可以在裡面獲得一個攤位，所以通常都是大片商或是政府單位才有辦法在裡面有攤位，但今年坎城影展的合作跟放映的影片作品，都是由主辦單位自己挑選，算是因應疫情影響而發動的新措施。

(中時 )